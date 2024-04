Fiumi sotto controllo. Campionamenti di Arya

In vista della prossima stagione estiva c’è da tenere sotto controllo i fiumi che sfociano a mare: l’obiettivo è evitare sversamenti di liquami e se possibile individuarne l’origine così da prevenire eventuali divieti di balneazione. Per questo il Comune di Massa ha deciso di affidare nuove indagini alla società Arya, mettendo sotto controllo i corsi d’acqua che negli anni hanno dimostrato le maggiori criticità. Saranno quindi effettuati diversi campionamenti, concentrati soprattutto durante il periodo balneare, sui tratti interessati da eventuali immissioni di reflui urbani per consentire una più capillare e mirata indagine sulla provenienza perché non bisogna solo impedire i divieti di balneazione ma anche ‘beccare’ chi continua a sversare nei fiumi così da sanzionarlo. Osservati speciali saranno fosso Lavello e torrente Magliano. In particolare si prevedono 4 punti di prelievo sul fosso Lavello e 1 nel tratto di mare definito come zona di balneazione Campeggi, poi altri 5 punti sull’asta del Magliano. Inoltre le indagini riguarderanno anche 2 punti individuati per le acque di balneazione chiamate Marina di Levante, vicino al centro, e Ronchi ponente.