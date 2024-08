Fiumi di bionda e tavoli esauriti: due ultras si prendono a schiaffi

Partenza col botto per la Festa della Birra. Un boom di presenze che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l’affetto della comunità locale verso un evento da sempre apprezzato e da sempre molto atteso. E proprio nella serata d’esordio è stato registrato un diverbio tra due tifosi della Carrarese che, dopo aver alzato troppo il gomito, si sarebbero presi a male parole, per poi finire a prendersi a schiaffi. I due hanno riportati ferite lievi e sono stati medicati dai soccorsi presenti alla festa, prima di tornare a casa.

Incoraggianti i dati di affluenza dei primi giorni della festa, che chiuderà il prossimo 7 settembre dopo aver accolto all’interno della Imm anche eventi collaterali di ulteriore richiamo per la città. In questi primi giorni spazio anche alla musica con Carlo Marchi che si esibirà in coppia con Sonia Mazzoni e Paolo Lippi, mentre nelle successive serate si alterneranno Franco Pelliccia, Benedetta Pettinelli, Gino Mariani e Alessia Iacopetti. Grande attesa per la serata del 28 agosto, quando sarà presentata la squadra della Carrarese e anche ‘Tutti in Fiera’ nel padiglione D del complesso fieristico.