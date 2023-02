Firme d’artista in mostra all’Ugo Guidi 2

Un grande numero di autografi realizzati su carta Magnani soprattutto da pittori, scultori e grafici italiani e di altre nazionalità, operanti sia in ambito apuo-versiliese che in tutte le regioni italiane, uniti in più casi a disegni a matita, pastello, pennarello e persino acquerello. Sono il cuore della mostra Firme d’Artista. Documentare e non solo” che sarà presentata verrà presentato domani alle 17 dagli organizzatori, dal curatore e dai suoi collaboratori, al Museo Ugo Guidi 2, al terzo piano del Palazzo Vescovile di via Alberica 22, presieduto da Mario Locatelli e diretto da Clara Mallegni. La mostra si terrà da domani a domenica e ancora nel prossimo fine settimana.

L’evento è ideato e curato dal critico d’arte, scrittore e giornalista Lodovico Gierut, con la qualificata collaborazione della grafologa Lorella Lorenzoni e della saggista e storica Marilena Cheli Tomei. In mostra, nella quasi totalità, carte 70x50 (ognuna con una firma di grandi dimensioni); il tutto è disposto sia alle pareti, sia in contenitori sfogliabili, alcuni dei quali propongono disegni e dipinti di fruizione da parte dei visitatori. Lodovico Gierut, presidente tra l’altro del “Comitato Archivio artistico-documentario Gierut”, sorto in memoria della figlia Marta, scultrice e poetessa, ha voluto raccogliere nel tempo alcune firme per sottolineare l’importanza che ha ogni artista, quale che sia il valore e la dimensione, per simboleggiarne la presenza e il passaggio.

"L’artista vero – spiega – è quello che comunica, che dice di sé e degli altri, che racconta, che sparge intorno i semi delle proprie capacità affinché, germogliando e producendo, diano utilità a chi vuole e sa apprezzarli". Accanto a quelle che definisce “documentazioni firmiche”, la “simbolica presenza” di alcune decine di carte d’artista di autori dalla metà del 1970 sino ad oggi, con temi dedicati alle cave marmoree delle Alpi Apuane, al paesaggio costiero toscano, alla figura femminile e maschile, a nature morte, così come ad omaggi a grandi personaggi come Michelangelo, Leonardo, D’Annunzio, Puccini e non solo.

Info: 3932816003 – [email protected] www.museoguidi.it [email protected] www.gierut.it