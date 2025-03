Fine del ramadam, attesi 800 fedeli

Domani alle 8 alla Fossa dei Leoni si celebrerà Eid al-Fitr, una ricorrenza che segna la fine del Ramadan musulmano. Dopo trenta giorni di digiuno dall’alba la tramonto la comunità musulmanasi riunirà nel campo da calcio della Fossa dei leoni per ingraziare Allah. Termina così il mese sacro di digiuno e purificazione, uno dei giorni più importanti dell’anno islamico. Attesi circa 800 fedeli provenienti dalla provincia, che si riuniranno in preghiera. Un centinaio in più dello scorso anno dal momento che quest’anno la fine del Ramadan cade di domenica dando la possibilità di partecipare a tutti coloro che lavorano. Oltre ai fedeli musulmani saranno presenti le autorità civili e religiose, e come ogni anno a fine preghiera sarà offerto un buffet a base di specialità musulmane. Sarà un momento di devozione ma anche di festa con la famiglia e i propri cari. "È un evento che vogliamo condividere con tutta la cittadinanza, le istituzioni e la religione perché lo scambio interreligioso è fondamentale in questo periodo di guerre nel mondo – commenta Kamal Koudsi, presidente dell’associazione ‘Rahma’ che rappresenta la comunità musulmana di Carrara –. Sarà un momento per ribadire la forza che lega le nostre grandi religioni portatrici di pace, dialogo scambio interreligioso. È necessario evitare controversie. La preghiera inizia alle nove e anche quest’anno saranno distribuiti dei sacchetti a tutti i bambini, a dimostrazione dell’importanza di questa festa".