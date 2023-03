Bandiera russa sulle Apuane. “Solidarietà a Putin”

I filorussi sulle Apuane

Carrara, 12 marzo 2023 – Sul Monte Sagro, una delle vette simbolo delle Alpi Apuane, con la bandiera della Federazione Russa, per esprimere solidarietà a Putin e opporsi all'Ucraina, e annunciare la fondazione di un 'Movimento Z', che sarà lanciato nei prossimi giorni con un'iniziativa a Forte dei Marmi davanti alla presunta villa del presidente ucraino Zelensky. È il gesto di Gianni Musetti, dirigente provinciale di Forza Italia a Massa Carrara, Nicola Franzoni, leader dei no vax finito in carcere nei mesi scorsi per l'assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021 a Roma, e Manfredo Bianchi che nel 2017 portò sempre sul Sagro la bandiera della repubblica sociale, a pochi giorni dalle commemorazioni delle stragi nazifasciste. Tutti e tre sono residenti a Carrara.

"Lo facciamo per l'Italia e l'Europa - sottolinea in una nota Musetti -, già prima che per la verità sull'unico vero aggredito che non è l'Ucraina, ma la Russia e il suo popolo, da sempre popolo occidentale come noi, amico leale e partner indissolubile dell'Italia”.

"Questa è solo la prima delle tante azioni che stiamo predisponendo per la rinascita delle coscienze - aggiunge -, e per l'orgoglio italiano ed europeo. Martedì 14 marzo andremo a consegnare la lettera di convocazione del tribunale del popolo europeo per i diritti dell'uomo al fantoccio Zelensky, proprio in una delle sue ville, quella di Forte dei marmi, dove presenteremo il Movimento Z, italiani con la Russia per il grande continente dei popoli occidentali”.