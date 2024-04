Film tedesco sulle stragi. Tra diserzioni e massacri

E’ ormai leggenda la storia di Rudolf Jacobs, il capitano della Kriegsmarine tedesca che l’estate 1944 disertò unendosi ai partigiani della Brigata Muccini di Sarzana, città dove perse la vita nell’assalto alla locale caserma delle Brigate Nere. Al punto che “Arte“, emittente televisiva franco-tedesca con sede a Strasburgo, specializzata in trasmissioni di storia e cultura, ha inviato una troupe giunta appunto a Sarzana e da lì a San Terenzo Monti, nel fivizzanese. "Stiamo seguendo le vicende di Rudolf Jacobs - dice la giornalista Carla Ronga - E siamo pure sulle tracce di Elmut Looss, ufficiale nazista addetto al servizio informazioni della 16esima Divisione SS Panzegranadieren “Reichfuhrer“ che, secondo le nostre ricerche, sarebbe stato presente al “pranzo della morte“ con Walter Reder, dove si pianificò la strage di civili a San Terenzo del 19 agosto 1944". Loos fu al comando di un’unità specializzata nella caccia ai partigiani, responsabile di massacri contro la popolazione civile sia sul fronte russo che in Italia. Tornato in Germania visse sotto falso nome, si “mimetizzò“ facendo l’insegnante. "Aveva preso il cognome della madre e per ironia della sorte insegnava proprio a Brema - spiega Ronga - città di Rudolf Jacobs". Nel nome di quest’ultimo, è giunta in paese pure Claudia Hoft, accompagnata dal genero Benjamin Hansen. Viene anche lei da Brema e dell’ex capitano della Kriegsmarine che scelse di combattere con la Resistenza è nipote. Vuol dialogare con il figlio dell’oste costretto a ospitare il maggiore Reder e gli altri ufficiali nazisti nel “pranzo della morte“. La troupe - Carla Ronga, Florian Ropers, Francesco Leitner e Christian Gropper, produttore e regista - fa riprese alla vecchia trattoria, al Museo della Memoria e alla Fattoria di Valla. "Ci attendono altre destinazioni - dice Carla Ronga - Abbiamo storie e testimonianze da registrare". Il 24 aprile 2025 sarà proiettato un film in anteprima tv in Germania, Francia e Belgio: “Bella ciao“, produzione Gropperfilm gmb di Darmstadt.

Roberto Oligeri