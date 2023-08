Filetto, tuffo indietro nel tempo di 700 anni Invasione di turisti nel borgo rinascimentale

Migliaia di persone hanno affollato Filetto tra dame, musici, cavalieri e falconieri per la seconda edizione di Filetto Rinascimentale. "Una seconda edizione che ha dato vita alla rappresentazione di un’epoca di grande splendore – commenta Simone Del Greco, presidente dell’associazione Senza Tempo che ha organizzato l’evento – un grande lavoro di gruppo. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, a partire dai rievocatori e artisti partecipanti, il Comune di Villafranca Lunigiana, le associazioni di volontariato del territorio, Webland2000 per la gestione delle biglietterie, Lokin Media per il materiale promozionale e pubblicitario, Raffaella Doni per il mercato, Daniela Tresconi per le conferenze e tutti i rapporti con social e media e i ragazzi della mia Milizia di San Giorgio". Cinque giorni di magia con un salto indietro nel tempo di oltre 700 anni: le due piazze principali gremite di visitatori curiosi di assistere agli spettacoli dei falconieri del Granducato di Toscana, dei Diavoli Rossi, artisti di strada dall’Abruzzo e il suggestivo gruppo storico di Fivizzano con la sua corte, i musici e gli sbandieratori. Battaglie e combattimenti con la compagnia d’arme Debreceni arrivata dall’Ungheria, danze e balli con il gruppo danze del Lauro, spettacoli di fuoco con i Fochi Fatui e musica pagan folk degli ‘In Vino Veritas’. Ma non solo, in ogni angolo del borgo era possibile incontrare mendicanti, musici, trampolieri, frati, un drago e un rinoceronte. E poi laboratori didattici sui combattimenti, le armi e le armature, la fabbricazione delle candele, l’arte, l’abbigliamento e le acconciature, libri e conferenze. Con le sfilate di dame e messeri e per il lancio con il trabucco (macchina d’assedio) a grandezza naturale.