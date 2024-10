Fiera di Sant’Andrea. Quest’anno due giorni di banchi e proposte

Fattoria didattica, animali, fiori e tanto altro. Sono molte le idee per la prossima fiera di Sant’Andrea, che quest’anno cadrà nel fine settimana, sabato 30 novembre e domenica primo dicembre. La speranza, discussa nella commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi, è che l’aiuto del calendario possa permettere una buona presenza di visitatori aumentando così il numero di banchi. La volontà, come spiegato dal presidente Vinchesi, è attirare gli ambulanti a rimanere in fiera entrambi i giorni. In commissione è stato quindi fornito un primo sguardo su come sarà declinata l’offerta della fiera. Tempo permettendo, anche quest’anno ci sarà spazio per la gli animali e i fiori, oltre ai banchi che da sempre contraddistinguono la tradizione. "Coldiretti ha garantito banchi - ha spiegato la consigliera Letizia Carusi – e questo per il sabato, con il mercato dei prodotti bio. Ci sarà poi la fattoria didattica per le famiglie, con la possibilità di vedere asinelli, conigli e pappagalli. Per domenica stiamo studiando il coinvolgimento di scuole di danza, scuola della musica e Accademia di Belle Arti. Ci saranno anche eventi con l’associazione Crisoperla e con la cooperativa Principio Attivo". Tra le proposte in commissione, il consigliere Andrea Tosi ha suggerito l’idea di offrire il parcheggio gratuito già il sabato mattina.

Daniele Rosi