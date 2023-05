Fibromialgia e interventi Il pilates contro i dolori

Una giornata a supporto dei pazienti fibromialgici. Sabato dalle 10 alle 12 nella palestra Zen Pilates in via Campo d’Appio 144 ad Avenza, appuntamento con la dottoressa Cinzia Testi, laureata in scienze naturali, e la dottoressa Vittoria Bascherini reumatologa, che parleranno dei benefici della tecnica del pilates nel paziente fibromialgico. Spazio anche per la presentazione del percorso per chi è affetto da questa patologia, oltre all’offerta economica riservata ai soci del comitato. L’evento è organizzato dal ‘Comitato fibromialgici uniti’ di Massa-Carrara, in collaborazione con il centro Zen Studio Pilates. Per partecipare all’appuntamento di sabato, essendo i posti limitati, è necessario prenotarsi inviando un messaggio al 3354487348, indicando nome e cognome. Il benessere psicofisico ottenuto attraverso il pilates e l’attività fisica permetterà di gestire la fatica e i dolori andando a migliorare la qualità della vita del soggetto fibromialgico. Questa giornata è stata voluta dalla referente Valentina Del Monte, e rientra nella programmazione dell’associazione per alleviare le esigenze dei pazienti.