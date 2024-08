Fiamme sopra il paese di Colonnata. Vasto incendio vicino a una cava. A fuoco quattro ettari di vegetazione

È stato domato nel primo pomeriggio di ieri l’incendio che si è sviluppato in mattinata in un bosco sopra a Colonnata. Le fiamme sono partite in prossimità di una cava e seguendo la forte pendenza si sono rapidamente allargate sulla montagna. I carabinieri della Forestale stanno indagando per capire le cause che hanno innescato le fiamme, e al momento non è esclusa la pista dolosa.

L’incendio è partito dal lato Massa e in poche ore ha cancellato quattro ettari di vegetazione. La zona è molto impervia e non è stato possibile intervenire a piedi, per questo un elicottero della flotta regionale e due della provincia hanno operato con sganci di contenimento per evitare la propagazione del fronte oltre i crinali dove il bosco è più fitto. Squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, che per tutta la durata dell’incendio si sono occupati di rifornire le vasche di riempimento con le autobotti. In supporto anche quattro squadre della Vab di Carrara. Un lavoro di squadra che ha permesso di domare le fiamme ed evitare conseguenze peggiori. Per fortuna le fiamme e il fumo non hanno interessato la vicina Colonnata.

L’incendio di ieri è divampato a poche ore da quello che ha interessato il paese di Bedizzano, dove nel pomeriggio di domenica il fuoco ha distrutto oltre un ettaro di bosco. Anche in questo caso sono state necessarie un paio d’ore per domare le fiamme da parte dei vigili del fuoco, della Vab di Carrara, Massa, Giuncano, la Provic di Montignoso, il personale dell’Unione dei Comuni, e la direzione operativa della Regione Toscana che ha fatto alzare in volo un elicottero della flotta antincendio regionale. Le condizioni di siccità prolungata e le elevate temperature hanno generato condizioni di forte pericolosità per la propagazione di incendi.

Le autorità raccomandano pertanto la massima attenzione nelle operazioni agricole in aperta campagna e nella frequentazione per turismo di sentieri e zone boscate e si ricorda che dal 1° luglio e fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale. Un invito a non accendere fuochi, in particolare nella zona dei campi di Campocecina, è arrivato anche dalla sindaca Serena Arrighi. A seguire le operazioni a Colonnata anche il governatore della Regione, Eugenio Giani, che ha aggiornato i carraresi tramite Facebook.