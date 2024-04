Fiamme nella camera da letto di un condominio. Abitanti evacuati per la messa in sicurezza

Paura in un appartamento del centro storico. Un brutto risveglio ieri per i residenti di via Loris Giorgi a Carrara quando verso le 3 hanno sentito le sirene dei vigili del fuoco dirigersi verso il civico 4. Un incendio è divampato nella camera da letto di un carrarese di 30 anni uscito incolume da una parte di abitazione avvolta dalle fiamme. Era da solo al momento del fatto, nell’appartamento di proprietà del padre, quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti è scaturito l’incendio. Sembra che a dare l’allarme siano stati gli altri residenti dell’edificio, svegliati forse dal ragazzo che stava chiedendo aiuto. Per fortuna il fuoco è rimasto circoscritto e non ha interessato l’intero appartamento.

Nonostante questo la paura è stata tanta, perché fino quando non sono state domate le fiamme il timore era quello che anche altri appartamenti potessero essere colpiti dall’incendio. Per questo diversi residenti sono accorsi in strada senza poter fare nulla, solo guardare quel fumo nero uscire dalla finestra del terzo piano. Una volta arrivati i vigili del fuoco hanno evacuato parte dell’edifico per mettere in sicurezza gli abitanti. Poi con l’autoscala sono saliti fino al terzo piano per poi dirigere la manichetta dall’acqua verso le fiamme nella camera del 30enne. Sul posto anche l’ambulanza, ma il ragazzo ha preferito rifiutare le cure mediche. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Carrara, guidati dal comandate colonnello Cristiano Marella. Da una prima ricostruzione pare che la causa dell’incendio sia di natura accidentale e che il giovane si trovasse in camera al momento del fatto. Il carrarese è stato subito ascoltato dagli uomini dell’Arma, in modo da ricostruire l’incidente. Al momento solo l’appartamento in questione è stato reso inagibile perché è necessario effettuare le verifiche, in particolare all’impianto elettrico e a quello del gas. Dai tecnici intervenuti non sono stati riscontrati danni strutturali importanti per dichiarare inagibili anche agli altri appartamenti.