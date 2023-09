Festival organistico apuano a Massa: due weekend di eventi e musica sacra

Al via sabato il Festival organistico apuano, organizzato dalla diocesi di Massa Carrara Pontremoli in collaborazione con l’Ufficio liturgia e musica sacra e l’associazione César Franck.

Gli eventi del primo weekend sono a Massa in Cattedrale: sabato alle 21.15 il Festival si aprirà con ’Dittico Sacro’ che secondo la prassi dell’alternatim, di origine medievale, vedrà alternarsi al canto gregoriano dell’Ensemble Pro Cantione Sacra, costituita da sacerdoti diocesani, le improvvisazioni organistiche di Ferruccio Bartoletti. Il concerto sarà preceduto da ’Alla tavola dei frari secondo la santa Regola’, cena in stile medievale a cura di Elisabetta Carli, che si svolgerà nel Refettorio del Seminario e avrà inizio alle 19.30. Domenica sarà la volta di Padre Pedro Sanchez, frate agostiniano nonché organista e Maestro di Cappella del Monastero Reale di El Escorial, che alle 21.15 sull’organo Jardine presenterà un programma con musiche di Perosi, Bach, Mendelssohn, Giovanni Morandi e Lemmens. Poi il weekend dopo in Lunigiana: sabato 23 nella concattedrale di Pontremoli solenne santa messa durante la quale verrà eseguita la Missa Pontificalis Prima di Lorenzo Perosi, con la cappella musicale della Cattedrale di Massa, diretta da Renato Bruschi. Prima della Messa, alle 16.15, Manuel Canale terrà una conferenza sulla musica organistica di Lorenzo Perosi. Domenica 24 a Bagnone nella chiesa di San Nicolò alle 18 gli allievi della Scuola diocesana di Musica Sacra animeranno i Vespri d’Organo. E alle 21.15 il concerto di Guido Ferrari, organista e direttore di coro nella chiesa di San Francesco a Rapallo. "Il Festival - dice don Samuele Agnesini, direttore dell’Ufficio liturgia e musica sacra - è sottotitolato “La preghiera in musica” e vuole presentare l’organo a canne, il “re degli strumenti musicali”: come strumento solista da concerto ma anche come strumento liturgico dal Medioevo fino ai giorni nostri". Gli eventi sono a ingresso gratuito, ad eccezione della cena (info al numero 3296867764).