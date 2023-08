Festival della Resistenza In memoria di Giorgio Mori Il primo concerto con Nada

Stasera si apre il sipario della 19esima edizione del Festival della resistenza, "Fino al cuore della rivolta" dedicato a Giorgio Mori. In 10 giorni di spettacoli e incontri sul palco artisti del calibro di Nada, 99 Posse, Frankie Hi-Nrg Mc e Meganoidi. Tutto è pronto, il primo appuntamento è questo pomeriggio alle 16.30 con la presentazione del progetto ‘Reti e intrecci di mermorie in Lunigiana’. Alle 18 il primo dibattito con Carlo Greppi e Giovanni De Luna. Dalle 21 Maurizio Maggiani con ‘La politica del Cucchiaio’ e alle 22 il concerto di Nada con il chitarrista Andrea Mucciarelli. Dopo lo spettacolo sul palco Alice Sanguinetti con ‘Nel mondo della lana eri’ e per concludere la serata le note dei Newcastle Spiderfolks. Sabato 5, l’appuntamento dalle 17 con il secondo dibattito ‘Il ‘900 è davvero finito?’ di Giovanni De Luna, Davide Conti e Maurizio Maggiani. Si prosegue con ‘Il passato non passa. Fascismo, ieri e oggi’, alle 18.30, con Angelo d’Orsi, Eric Gobbetti e Davide Conti. Alle 21 la musica dei Wunder Tandem, ‘Mashup Trasgender’. La serata prosegue con Bobo Rondelli alle 22 e nel dopo spettacolo Jonathan Lazzini e Marco Mavaracchio con ‘Amico Fragile. Una storia sbagliata’ tratto da Fabrizio De Andrè. Poi i Cosmic Queers con le loro ‘Memorie dal Sottosoviet’. Domenica 6, Giorgio Sacchetti e Andrea Ventura prendono la parola alle 17 con ‘Una guerra civile? L’Italia del 1921’. A seguire alle 18.30 ‘Le vene aperte del Cile. A cinquant’anni dal colpo di stato’ con l’esule cileno David Muñoz Gutierrez, Angelo d’Orsi, Daniele Pompejano e Davide Conti. Alle 19 una camminata per i sentieri della resistenza dedicata a Ivan Bernardini. Alle 21 è protagonista la musica di Mara Redeghieri con ‘Futura umanità’ Insieme a Lorenzo Valdesalici, Nicola Bonacini e Stefano Melone. Segue il concerto di Tonino Carotone alle 22 nel suo ‘Etiliko Romantiko tour’ accompagnato da Antonello Gini, Mario Pelagatti, Guglielmo Facchinetti, Andrea Roco, Luigi Ghezzi e Andrea Cattaneo. Nel dopo spettacolo Nicola Erba con Sebastian Luque Herrera. A conclusione, REMA con Michele Grillo, Marcello Selo, Laura Perutelli, Maddalena Minasi, Emma Cortis, Dario Cambiaso. Programma completo su Facebook: Archivi della Resistenza.