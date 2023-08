Festival chitarra Duo Atzori-Brunini

Quarto e ultimo concerto del “Festival Internazionale della chitarra di Massa, Segovia 130“. Stasera alle 21.15 nella Chiesa rinascimentale di S. Martino a Borgo del Ponte, sempre con ingresso libero, si chiude questa edizione con il duo chitarristico Atzori-Brunini che proporrá il programma “Guitares en reverie“. Un programma ricercato e particolare che mette in luce la sonorità delle chitarre e la qualità timbrico-esecutiva del duo. Il progetto vuole essere una sorta di viaggio tra gesti e suoni. Lo spettatore, incontrerà personaggi musicali diversi lungo il suo percorso: dalle melodie e dai suoni più tradizionali di Bach, Carulli e Debussy fino ai giochi di luce tra passato e presente in autori come Brouwer, D’Angelo e Deraco. Il duo nasce nel 2012 dall’amicizia e dalla stima che unisce i due musicisti entrambi diplomati sotto la guida del M° Nuccio D’Angelo all’Istituto Mascagni di Livorno. Info e prenotazioni al 3471761981.