Festa per Tara Editoria. Celebrati tutti gli autori

Serata speciale in omaggio agli autori di Tara Editoria, casa editrice nata appena due anni fa e che ha al suo attivo oltre una dozzina di pubblicazioni. Location dell’evento è stato il parco pubblico di Ricortola, grazie all’accoglienza di Margherita e Michele Giagoni dell’associazione Arterando. Una carrellata di libri, un bagaglio di conoscenze e di emozioni nei racconti delle opere presentate. Per motivi familiari alcuni autori non hanno presenziato la festa, ma sono stati comunque citati presentando al pubblico i loro libri. Da sottolineare come la casa editrice abbia accolto anche le opere in dialetto massese, valorizzandole in un‘apposita collana, "Dialetto ieri e oggi ", che ha visto la nascita di tre opere interessanti: ’Cuscì a ne saren mai soli’ di Fabio Cristiani, ’Puisie fole sintimenti’ di Dino Eschini e ’Le opere en dialetto masseso de la maestra Margherita Tramonti Castori’ di Carlo Vignali, prima donna impegnata nella stesura di opere teatrali in vernacolo. Una serata inedita, dunque, volta a contemplare le ’stelle’ di Tara Editoria, perchè quando nasce un libro è una luce in più che illumina nuove pagine di cultura. Ha coordinato la serata il poeta cantautore, Marco Alberti, intervallando con pezzi musicali.

L’editore Daniele Tarantino, con la direttrice Angela Maria Fruzzetti, hanno accolto gli autori i quali si sono espressi liberamente raccontando aneddoti o leggendo brani tratti dalle loro opere. La consigliera, comunale e provinciale, Dina Dell’Ertole, ha portato il saluto, elogiando l’iniziativa. La collana ’Favolando’ ha visto la pubblicazione di libri di Angela Maria Fruzzetti (’La fiaba del Monte Tambura’, ’Ciao mi chiamo Bessy’ e ’Colonia Mirtilla’), oltre che ’Quella volta che incontrai Babbo Natale’ di Michela Zucchi e ’I Vandellorchi e Nerofumo’ di Maja Malavasi. Con ’Myosotis’ sono stati pubblicati i libri ’Racconto Apuano’ di Loreno Vivoli, ’A Massa c’è un borgo’ di Dino Eschini; ’I miei racconti da Natale in poi’ di Sergio Alessi; ’Racconti dal cottage’ di Monica Fialdini. Sulla collana ’Didattica’ hanno pubblicato Angela Maria Alberti e Cristina Pegollo.

Una pluralità di voci, dunque, che anima il settore editoriale su progetti originali e socialmente funzionali. La nuova collana, ’Rosa Canina’, è dedicata alla poesia ed è prossima la prima pubblicazione. Presenti nel pubblico anche autori che entreranno a far parte delle ’stelle’ di Tara Editoria. La serata (servizio fotografico di Sara Chiara Strenta) si è conclusa con un brindisi che Tara ha offerto ai presenti e una pergamena ricordo agli scrittori.