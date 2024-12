Festa per le coppie inossidabili. Al Garibaldi la cerimonia

Si terrà sabato alle 10 al Garibaldi la cerimonia per festeggiare le coppie inossidabili. Nella sala di via Verdi si terrà la tradizionale iniziativa organizzata dal Comune per festeggiare le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto l’importante traguardo delle nozze d’oro, di diamante e di titanio. Sono in totale 331 le coppie carraresi che hanno ricevuto l’invito da parte della sindaca Serena Arrighi a partecipare alla manifestazione. 267 sono le coppie che celebrano i 50 anni di matrimonio; 60 sono, invece, quelle che festeggiano i 60 anni di vita insieme, quattro sono quelle che hanno raggiunto il traguardo dei 70 anni.

"Durante un così lungo percorso di vita insieme – scrive la sindaca nella lettera di invito – certamente sono state tante le gioie condivise, ma anche le difficoltà affrontate, senza però mai perdere il senso della famiglia e il coraggio delle scelte fatte, portando un contributo importante a tutta la comunità".

Nel corso della cerimonia, che vuole essere una occasione di festa per tutta la città, alle coppie verrà consegnato un attestato come segno di riconoscenza per quanto fatto in questi anni per rendere Carrara più solida e più bella. Data la capienza limitata della Sala Garibaldi, per motivi di sicurezza l’ingresso è consentito soltanto alle coppie invitate alla cerimonia.