Festa per i 40 anni del centro estetico “Punto Donna“

Festa con brindisi e mimose oggi per i 40 anni del centro estetico “Punto Donna“, che ha aperto nel 1983 in viale Eugenio Chiesa al civico 40 per poi crescere e ampliare la platea di clienti e servizi. "Ai tempi della Standa la città finiva all’Aurelia, l’attività sorgeva in quella che si poteva dire ’prima periferia’ – spiega Angelica Gatti, dipendente e figlia della titolare Paola Mori (nella foto) – Al centro estetico statisticamente si recava il 2% della popolazione femminile e i nostri servizi erano considerati beni di lusso. Ma c’era grande voglia di fare, soprattutto voglia di vivere e lavorare per le donne, finalmente! Da qui il nome ’Punto Donna’".

I servizi erano basici: depilazione, massaggio, mani e piedi. In più il centro poteva vantare l’idromassaggio Jacuzzi: un vero lusso. "Adattavamo i nostri orari a misura di donna: all’alba per le commercianti, all’ora di pranzo per le mamme che avevano i bambini al tempo pieno; e al tramonto, per le bancarie – aggiunge – Mano a mano che la medicina forniva apparecchiature per la diagnosi e la salute anche il mondo dell’estetica cambiava".

Si investiva in ricerca e sviluppo per macchinari e prodotti hi-tech. Mentre cresceva la clientela aumentavano i controlli: il centro estetico sempre più doveva corrispondere agli standard degli ambulatori medici. "Nel 1996 abbiamo ampliato i locali, poi nel 2008 abbiamo aggiunto al centro estetico il centro benessere, acquistando e spostandoci in un immobile a fianco – conclude – Giorno dopo giorno tra una fatica e una risata il tempo è volato insieme alle ’Ragazze del Punto Donna’ che ci ricordano nel giorno del matrimonio, nelle gravidanze e come nonne quando portano le nipoti alla prima pulizia del viso. Anche noi abbiamo una piccola mascotte, che non ha neppure due anni, ed è entrata fa parte della grande famiglia in rosa del centro estetico".