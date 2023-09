Festa meravigliosa per Amira. Centinaia di bimbi con la piccola

Erano quasi un centinaio i bambini che domenica pomeriggio sono andati a Cà Michele per festeggiare il compleanno della piccola Amira. Una vera e propria gara di solidarietà che per la bambina si è trasformata in una giornata da non dimenticare. Amira doveva festeggiava 5 anni e la mamma le aveva promesso una festa coi controfiocchi e soprattutto con tanti amichetti con cui giocare, ma per svariati motivi dei trenta bambini che erano stati invitati, al compleanno ne sarebbero andati solo cinque. E così la mamma, Stella Zollo, per non vederla triste nel giorno del suo compleanno, aveva lanciato un appello sul gruppo Facebook ‘Te lo dono con cuore apuania’, dove invitava mamme, nonne e zie a portare i loro bambini al compleanno "e non lasciare sola Amira".

Un tam tam social che ha portato a Cà Michele quasi un centinaio di bambini. Non solo: dopo che Stella ha pubblicato il post in molti hanno voluto rendere il compleanno ancora più speciale, chi ha regalato parte del rinfresco, chi ha fatto intrattenimento, chi ha portato la torta di compleanno e chi ancora composizioni di palloncini. E tutto questo nonostante Stella avesse specificato nel post che non chiedeva nessun regalo, "solo un po’ di compagnia per mia figlia". "È stata una festa meravigliosa che è andata oltre ogni aspettativa – racconta mamma Stella –, nonostante avessi specificato che non volevamo regali non c’è stato un bambino che non abbia pensato a portare un regalo per Amira. Lei era radiosa e felice di avere così tanti bambini al compleanno. Loro sono piccoli e in pochi minuti diventano amici e si divertono. Avevo anche pensato di annullare la festa e di portarla a Gardaland per non farla sentire sola, ma grazie al post ha avuto una festa ancora più meravigliosa di quella che le avevo promesso. Avevo già prenotato la sala, comprato cibo e palloncini per questo ho pensato di fare il post".

E come detto dopo l’annuncio è scattata la gara di solidarietà. "Sono ancora senza parole per tutto l’affetto che ci hanno dimostrato – aggiunge Stella –, in molti mi hanno contattata in privato dicendomi che volevano partecipare a rendere speciale la festa. Grazie alla pasticceria Aldo di Aldo Gassani che ha offerto una mega torta di Barbie e il buffet, grazie al gruppo ‘Te lo dono con cuore apuania’ che mi ha permesso di pubblicare il post. E ancora grazie all’associazione ‘Gli amici di Elsa’ per aver portato bomboniere e pensierini per piccoli e adulti, e Jessica per la parte musicale. Grazie ovviamente anche ai partecipanti". "Dopo che ho letto il post mi sono immedesimata – racconta Jessica Galleni che ha curato l’intrattenimento musicale –, anch’io sono mamma e ho avuto lo stesso problema quando mi sono trasferita da Roma e sono venuta ad abitare in zona. Io spesso per non far pesare a mia figlia che non aveva amici la portavo a Gardaland, e così mi sono offerta".

Alessandra Poggi