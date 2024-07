Festa medievale ad Avenza. Antichi mestieri e vecchi giochi. Ma anche musica e mercatino

Prosegue anche per oggi e fino a tarda notte la festa Medievale nel centro di Avenza. La manifestazione organizzata dalla Pro loco Avenza sulla Francigena che quest’anno ha tagliato il traguardo della undicesima edizione. Nel giardino di Casa Pellini è stata allestita una zona rievocativa con figuranti e riproduzioni di ambienti dal sapore medievale realizzati dall’associazione ‘Sole e Acciaio’. Si tratta di un accampamento del XXIII secolo con macchina d’assedio, mentre il ‘Collegium Lunae’ di Marina di Carrara ripropone gli antichi mestieri come per esempio l’amanuense e il maestro d’armi. I Von Neuberg rievocheranno scene di vita dei campi di una famiglia nobile della di fine del ‘200. E poi ci saranno il vetraio, il tintore, il tessitore e il liutaio. In piazza Finelli l’associazione Zoert è presente con una serie di postazioni di giochi antichi, e in piazza della Scuderia grandi e piccini potranno cimentarsi nella realizzazione di giochi in legno a tema medievale.

Gli spettacoli fissi e itineranti saranno distribuiti in piazza Finelli, piazza Lucetti e lungo la direttrice di via Gino Menconi. Di scena fuoco, fachiro e trampoli con ‘Circotà’, giocoleria circense con ‘Lo Sonnambulos’, musica medieval Rock eseguita dalle trascinanti ‘Bestie di Bacco’, e lo spettacolo di magia comica dei Lucuthea. Si esibiranno anche il gruppo musicale nostrano ‘I Marconi’ e il coro gospel ‘The Old Tower Choir’, diretto da Francesca D’Angelo.

Grazie alla collaborazione con la Pro loco di Carrara nell’area del centro storico sarà allestito un mercato a tema medievale, mentre l’area di piazza Lucetti sarà adibita a mercato straordinario. L’evento è realizzato con il Comune di Carrara, la Fondazione Cassa di risparmio, la ditta Furrer, Nausicaa, la parrocchia di San Pietro di Avenza, i volontari della Pro loco e della Pubblica assistenza di via Luni.