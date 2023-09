Festa grande a Fosdinovo. Torna la fiera di San Remigio

Domenica torna a Fosdinovo la Fiera di San Remigio. La tradizione della festa si perde nella notte dei tempi, da quando nel 1701 una preziosa reliquia del santo fu portata con solenni festeggiamenti da Lucca a Fosdinovo. Ancora oggi i tanti fedeli possono ammirare il prezioso reliquiario d’argento che viene esposto solo in questa giornata nella chiesa parrocchiale. E’ la festa più grande quella del patrono di Fosdinovo, festa antichissima, ne ritroviamo tracce negli statuti di Fosdinovo, nei quali è detto che il podestà stesso non doveva tenere corte in quel giorno e in quello precedente e naturalmente nessuno doveva lavorare, sotto pena di un’ammenda.

Ancora oggi nella memoria dei fosdinovesi più anziani rimane il sapore di una festa bella, occasione attesa di divertimenti, di acquisti per la stagione invernale, di attrezzi agricoli, di compravendita di bestiame e di relazioni tra gli abitanti dei paesi della Lunigiana, di Carrara, Massa e della vallata del Magra che sovente arrivavano a Fosdinovo già la sera precedente e, dopo la tradizionale processione, si fermavano a dormire dove capitava, anche in chiesa.

La parrocchia ha predisposto per la solennità un programma che prevede a partire da oggi l’inizio di una tre giorni di preparazione: alle 18 messa e a seguire, alle 21, l’incontro dal titolo ’Nel mondo ma non nel mondo: il rapporto tra politica e chiesa alla luce dell’esperienza di San Remigio’ a cura di Alessandro Conti e Carlo Delmonte. Domani, alle 21, concerto ’Viaggio nel cinema’ con al pianoforte Alice Lazzini, al clarinetto Luca Bianchi e al violoncello Francesco Genovesi. Si entrerà nel vivo della festa sabato sera quando alle 20.30, dopo il canto dei vespri, si terrà la processione per le vie illuminate del paese e con la partecipazione delle Confraternite anche delle località vicine. A seguire rinfresco per tutti. Domenica, festa del patrono, la chiesa sarà aperta a partire dalle ore 7 e le messe saranno alle ore 9,30, 11 e 17. La messa delle ore 11 sarà celebrata dal vescovo emerito di Volterra monsignor Alberto Silvani. Da alcuni anni è ripresa la bella tradizione di alcuni gruppi di persone che fanno un pellegrinaggio a piedi per raggiungere Fosdinovo; per loro la parrocchia ha predisposto un momento di accoglienza.