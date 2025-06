Festa di fine anno per la Marconi

Una mattinata di gioia e gratitudine attende la primaria ’Marconi’ dell’Istituto comprensivo di Carrara e Paesi a Monte: stamani si tiene nelle aule scolastiche una cerimonia di fine anno che si preannuncia carica di emozione e significato. Molto più che un saluto prima delle vacanze. L’evento è stato pensato come un’occasione speciale per ringraziare pubblicamente due importanti realtà del territorio: la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Marmo che, nel corso dell’anno, hanno sostenuto con generosità e lungimiranza alcuni progetti didattici fondamentali per la scuola.

La festa, pensata e preparata con cura, è stata il simbolo concreto di un legame forte e vitale tra la scuola e il suo territorio, tra chi apprende oggi e chi, con visione e responsabilità, sceglie di investire nel domani. "È bello sapere che le fondazioni del nostro territorio si fanno carico anche del sostegno all’istruzione – dichiara il dirigente scolastico Nicola Iannalfo –. Questo tipo di supporto ci permette di offrire ai nostri alunni strumenti all’avanguardia, esperienze formative nuove e stimolanti e un ambiente scolastico sempre più inclusivo e moderno. Soprattutto rende la scuola parte integrante di un tessuto sociale e culturale che si prende cura delle nuove generazioni".

"Gli alunni della Marconi si sono trovati privi di strumenti didattici ormai parte integrante del quotidiano scolastico, ma anche di un supporto essenziale per l’integrazione – dice Bernarda Franchi, presidente di Fondazione Marmo –. Quando una scuola si trova in difficoltà, non si tratta solo di un problema pratico: è un segnale che tocca l’intera comunità. Non potevamo restare indifferenti di fronte a una situazione che limitava la piena espressione del potenziale educativo dell’istituto. Come Fondazione Marmo, abbiamo scelto di intervenire subito, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per restituire alla scuola primaria Marconi le condizioni ottimali per una didattica innovativa e inclusiva. La Fondazione è da sempre impegnata nel sostegno alle scuole del territorio e alla formazione delle giovani generazioni, ritenendo l’istruzione l’investimento fondamentale per la crescita dell’individuo, oltreché uno strumento indispensabile per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole". L’iniziativa vedrà la partecipazione anche delle famiglie delle classi quinte.