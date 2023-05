Festa delle ‘Arti in bianco’ con la Pro Loco Mostre, gonfiabili, prodotti tipici e mercatino

Oggi il centro dalle 10 alle 20 si anima con la festa ‘Arti in banco’ organizzata dalla Pro loco Carrara. Interessate via Roma e piazza Gramsci. Purtroppo a causa del maltempo della scorsa domenica, che ha costretto l’organizzazione a rimandare l’evento a oggi, non ci saranno i vivaisti in piazza Alberica e nemmeno l’estemporanea di pittura. In piazza Gramsci ci saranno i gonfiabili e il mini luna park, i banchi del mercatino dell’ingegno e delle specialità di cibo da strada, le opere degli studenti dell’Accademia di belle arti, dell’artistico e della scuola del marmo. Espongono anche una delegazione di artisti cinesi, Daniela Insolio, Rebecca Giorgi, Giulia Bongiorno, Andrea Lugarini, Tiziana Guerra. Alla festa saranno presenti anche le associazioni Bedrock, ‘Artisti del Borgo’, ‘Amalart’, Atelier Carrara e ‘Fabbrica delle idee’. E poi i sapori a Km O delle aziende della confederazione italiana agricoltoridi Massa Carrara.