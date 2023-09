"Festa della Madonna Pellegrina a Massa: preghiere e riflessioni"

Inizia questa sera la Peregrinatio Mariae della parrocchia Madonna Pellegrina di Cervara. Si tratta, come ogni anno, degli attesi appuntamenti religiosi preparatori alla festa della Madonna Pellegrina che si celebra domenica 24 settembre. Ogni sera, alle ore 21, l’appuntamento è in via Cervara, e per le prossime due settimane nei diversi rioni della parrocchia ci saranno incontri di preghiera e di riflessione. Lunedì il ritrovo è in via Martini, martedì al villaggio Unrra, mercoledì in via Camponuovo, giovedì in via Pellegrini, venerdì di nuovo in via Cervara, sabato in viale Stazione, domenica 17 in via Poggioletto. Doppio appuntamento in via Alfieri per il 18 e il 19 settembre, il 20 in via Lambruschini e il 21 al villaggio Apuano. Domenica 17 sarà la Festa della Famiglia e per l’occasione sono state invitate alla messa le coppie che compiono 25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio e a presiedere la liturgia sarà il vicario generale don Marino Navalesi. Un evento molto sentito. Venerdì 22 settembre, nella Chiesa della Madonna Pellegrina, sarà celebrata la liturgia penitenziale mentre sabato 23 la processione e la messa serale sarà presieduta da monsignor Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra.

"Invito tutti a partecipare alla Peregrinatio Mariae – dice don Giuseppe Cipollini (nella foto), rientrato da poco in Italia dopo l’incidente avuto all’inizio di agosto in Giordania –. Se tutto va bene spero di poter celebrare la messa delle ore 11 del 25 settembre".

