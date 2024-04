Festa della geologia, kermesse a Equi Terme

Terza edizione della Festa della Geologia, che come le precedenti si svolgerà a Equi Terme il 18 e 19 maggio. Un fine settimana ricco di appuntamenti sul tema della geologia, per studiosi e cultori della materia ma anche per appassionati, famiglie e bambini, amanti della natura geologica, gruppi di amici che vogliano trascorrere qualche ora al contatto con l’ambiente geologico del territorio di Equi Terme. Al convegno di sabato 18 maggio quattro giovani laureati in geologia all’Università di Pisa racconteranno delle loro tesi e di interessanti studi; inoltre cinque geologi esperti e professori sveleranno altri aspetti sulla materia. La terza edizione ha il patrocinio di Parco delle Alpi Apuane, Consiglio nazionale dei geologi, Ordine dei geologi della Toscana e Dipartimento di scienze della terra dell’Università di Pisa. Partecipare al geoSeminario garantisce crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei geologi. Il programma è su https://fiabeefrane.com/2024/03/27/festa-della-geologia-2024/. Sabato 18 maggio il geoseminario, spazio aperto del Circolo La Posta dalle 11 alle 19 (ingresso libero) con interventi di tecnici e ricercatori. Incontri con gli esperti al “Geo corner“ dalle 14 alle 19 e dalle 10 alle 19 iniziative all’Apuan Geo Lab: la miniera di rame di Aiola e i minerali, le pietre e i marmi dei dintorni di Equi terme. Pannelli ed esposizione di minerali e cabochon realizzati con marmi e pietre locali. Expo di immagini del terremoto Lunigiana Garfagnana del 1920. Lapidarium Apuanum, expo di blocchi di marmo dall’epoca romana a oggi (spazio giardino). Alla Buca della geologia dalle 10 alle 19 esposizione con rocce, minerali e fossili, modellini sul terremoto, tavolo degli esperimenti, pubblicazioni. E Geo-archeo-adventure park delle Grotte: visite alla grotta carsica, la Tecchia preistorica e il Museo digitale (prenotazione al 338 5814482). Domenica 19 trekking su sentieri geologici, partenza e arrivo da Equi Terme (prenotazione al 370 3796651, costo 5 euro). Ritrovo alle 8.45 alla Buca della geologia – Equi Terme. Stesse iniziative del sabato sia all’Apuan Geo Lab che alla Boca della geologia dove alle 15 il geologo Antonino Criscuolo parlerà del rinvenimento di semilavorati romani nelle cave di Carrara. Geologia per famiglie sempre alla Buca: alle 15 focus su “I rischi naturali: giochiamo per conoscerli e imparare a proteggerci“ e alle 16.30 “Come riconoscere un piede da una roccia. Chiacchiere ed esperimenti sulla geologia“.