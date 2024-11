Festa all’istituto Le Grazie. Emozione tra gli alunni per il Gesù Bambino di Praga

Il Gesù Bambino di Praga dal santuario di Arenzano è stato accolto dai bambini dell’Istituto paritario Le Grazie di Massa. Un appuntamento carico di significato e devozione per gli studenti della scuola che hanno potuto conoscere attraverso la statuetta il celebre culto del Gesù Bambino al quale si pone sotto la sua protezione in particolare proprio i bambini. La comunità scolastica e suor Maria Silvana, responsabile del plesso, si è riunita nel cortile della scuola, in un’ atmosfera festosa. Ogni bambino teneva in alto una bandierina colorata e ogni classe con la propria insegnante ha realizzato un cartellone di benvenuto in segno di rispetto. Gli alunni incuriositi si sono radunati attorno all’opera plastica e padre Andrea, il frate che dal santuario di Arenzano ha accompagnato la statua del Cristo infante a Massa, ha spiegato loro la storia del Gesù Bambino di Praga, raccontando le sue origini e il suo significato.

Durante la visita, padre Andrea ha condiviso momenti speciali con i piccoli, intrattenendoli con alcuni giochi di prestigio. Dopo lo spettacolo, il corteo composto da bambini, genitori e insegnanti, si è diretto verso il santuario de Le Grazie. I bambini, emozionati, hanno seguito la statua del Gesù Bambino, in fila cantando canti di fede e speranza, accompagnati da padre Andrea che guidava la celebrazione con grande entusiasmo. La celebrazione è stata un momento di raccoglimento e di preghiera, in cui i bambini hanno potuto riflettere sull’importanza dell’amore e della comunità, partecipando a momenti di preghiera, cantando canti di gioia e offrendo piccoli doni simbolici. La presenza della statua ha suscitato nei piccoli sentimenti di amore e speranza, mentre loro stessi hanno condiviso pensieri e desideri. L’ evento si è concluso lasciando un senso di gratitudine nei cuori di tutti ed un ricordo prezioso che ha arricchito spiritualmente i partecipanti.

La ’visita’ del Gesù Bambino di Praga, con il suo messaggio di amore e protezione, rimarrà impressa nei cuori di tutti, perchè lascia un ricordo indelebile che rafforza i legami della comunità scolastica. La statua lignea che si venera nel Santuario di Arenzano è una copia di quella custodita a Praga nella Chiesa Santa Maria della Vittoria. Quella di Arenzano è opera dello scultore fratel Domenico Artesani, della Congregazione Religiosa dei Figli di Maria Immacolata (Pavoniani).

Laura Sacchetti