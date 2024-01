Fermati individui sospetti. Arrestato un sessantenne

Il giro di vite dei carabinieri contro i furti e un più massiccio presidio sulle zone nevralgiche frequentate dai giovani, ha comunque consentito di controllare in giro nelle ore serali decine di persone. Così in via Tiro a Segno, le telecamere di un’abitazione hanno ripreso tre individui incappucciati con i guanti che verso sera sono entrati in una proprietà e da qui sono scappati perché disturbati pare da un cane. Sul posto tre macchine dei carabinieri oltre a personale in borghese che hanno passato al setaccio la zona. Contemporaneamente a Fssola all’altezza del bar Dell’Amico i residenti hanno chiamato i carabinieri per tre individui sospetti che pensavano collegati al tentato furto. I tre sono stati presi e identificati, ma sono risultati estranei ai fatti.

Fra gli individui fermati e controllati dai carabinieri anche molti pregiudicati, alcuni trovati a bordo di autovetture e furgoni che erano stati avvistati dai residenti in prossimità delle abitazioni. Qualcuno è stato anche portato in caserma per approfondimenti. Infine, per un 60enne di Carrara, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi al furto e allo spaccio, sono scattate le manette ai polsi, poichè colpito da un ordine di carcerazione emesso della Procura della Repubblica di Massa.

L’uomo dovrà scontare ai domiciliari una condanna a sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi anni addietro nel territorio provinciale. L’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Carrara nella lotta ai reati predatori, rimane alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera città, secondo una serie di controlli e disposizioni emesse e organizzate dal tenente colonnello Cristiano Marella, Comandante della Compagnia di Carrara.