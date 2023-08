FdI, "Sanità a Massa Carrara in grave pericolo" - Guidi e Manuel

I verbali dei vigili del fuoco con hanno scatenato le già feroci polemiche sulla sanità. In una nota congiunta intervengono il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, e il consigliere comunale Massimiliano Manuel. "Si fa sempre più chiara sia la volontà politica del Pd toscano che dirige Asl, sia la totale negligenza dell’amministrazione Arrighi – scrivono Guidi e Manuel –, che nonostante tra le sue fila possa contare 3 dipendenti Asl, la vice sindaca Roberta Crudeli e il dottor Guido Bianchini presidente della commissione sanità, vogliono non accorgersi di quello che sta accadendo alla sanità carrarese. La Arrighi presiedeva in un anno 4 conferenze zonali, e già qua la dice lunga sull’attenzione verso la salute pubblica basti pensare che il suo predecessore negli ulti sei mesi presiedeva 11 conferenze. FdI ha sempre segnalato che le priorità della sanità toscana sono politiche e la grave situazione ha allarmato il nostro parlamentare Alessandro Amorese, che si è attivato a tutti i livelli perché i cittadini della nostra provincia, ma specialmente i malati oncologici, non si trovino costretti a sopportare oltre che al dramma della malattia anche l’umiliazione di essere trattati come bestiame da spostare da un posto all’altro per decisioni di un Pd che ancora una volta dimostra di essere lontano dalle esigenze dei cittadini. Sia chiaro cosa ne sarà del Monoblocco ora e in futuro, e la sindaca Arrighi dia le dimissioni da presidente della conferenza zonale".