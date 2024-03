FdI con ’Antenna 3’: "Torni tra i fornitori del Consiglio regionale"

"E’ l’ultima televisione rimasta della provincia apuana, ma ora Antenna 3 rischia di rimanere fuori dai fornitori della Regione per la diffusione di format video-giornalistici sull’attività istituzionale del Consiglio toscano". A denunciarlo sono il capogruppo di FdI in commissione cultura alla Camera dei Deputati, Alessandro Amorese, e il vice presidente del gruppo regionale del partito Vittorio Fantozzi. "Antenna 3 è l’ultima emittente che resta dopo gli anni ‘gloriosi’ per le reti televisive della provincia che ha dato la nascita anche a Teleriviera e Tele Toscana Nord, ormai chiuse. Essere rimasti fuori dal bando è un duro colpo per Antenna 3, che rappresenta ormai un’istituzione sul territorio apuano" e i due rappresentanti di Fratelli d’Italia chiedono alla Regione di rivedere la vicenda.

"Il pluralismo informativo significa anche pari rappresentatività dei territori. Per questa ragione siamo amareggiati dall’eliminazione dell’unica emittente televisiva della provincia, Antenna 3, dalla partecipazione al bando relativo al 2024 per l’individuazione di fornitori di servizi media audiovisivi operanti in Toscana – sottolineano – . Tutto questo dopo aver lavorato per tutto il 2023, producendo una rubrica settimanale dedicata a lavori e iniziative del Consiglio regionale, e in riferimento a un bando che prevedeva la stessa tipologia di lavorazione, a causa di un requisito mancante per poche settimane, un aspetto tecnico assolutamente risolvibile con un po’ di flessibilità. Tra l’altro Antenna 3 ha la concessione televisiva a carattere comunitario, cosa che consentirebbe di non avere dipendenti, ma ha 4 dipendenti e 4 giornalisti".