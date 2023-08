Fari puntati su CARRARA: polveri a Miseglia, nuova spazzatrice e multe

"Miseglia bassa: quello delle polveri è problema serio e conosciuto, ma non siamo all’anno zero". Dopo le segnalazioni di Legambiente e degli stessi residenti di Miseglia bassa l’amministrazione fa il punto su quanto già fatto e quanto in programma nei prossimi mesi per affrontare il problema delle polveri. "Quello delle polveri è un problema serio che va avanti da anni e, purtroppo, non ha facile soluzione – dice l’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni -. La nostra amministrazione lo sta seguendo da vicino fin dal momento del suo insediamento e in questo anno sono stati numerosi gli incontri e i confronti con i residenti. Siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, ma non credo si sia all’anno zero. Controlli e pulizia sono le strade maestre da seguire e già da tempo ormai ci stiamo muovendo per migliorarle grazie al lavoro quotidiano della polizia locale e di Nausicaa. In particolare i controlli della polizia locale sono quotidiani e riguardano il rispetto degli orari di transito dei camion nella strada dei Marmi e gli obblighi di copertura del carico, pesatura e lavaggio. Attraverso le telecamere nel 2022, ad esempio, sono state elevate 155 sanzioni per transito fuori orario e 132 sanzioni per mancata copertura del carico. Tutti i controlli che non possono essere effettuati attraverso l’uso delle telecamere, vengono poi svolti con il personale che quasi ogni giorno è presente visto che nel 2022 sono stati effettuati un totale di 182 giorni di controllo rilevando 422 violazioni. Nel 2023, fino al 30 giugno, questa media è aumentata visto che sono già stati effettuati 117 giorni di controllo rilevando ben 315 violazioni. A seguito di specifiche segnalazioni relative a violazioni commesse a monte della strada dei Marmi e in particolari orari , infine, sono stati effettuati tra la fine del 2022 e il 2023 diversi controlli prima delle 5 del mattino riscontrando circa 70 violazioni totali".

"Le segnalazioni dei residenti in questi mesi sono state importanti e stiamo facendo il possibile per risolvere il problema – aggiunge l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi -. La pulizia delle strade in tutta la zona della pesa è stata aumentata e particolare attenzione è stata dedicata soprattutto alla manutenzione delle canalette di scolo. Siamo tuttavia consapevoli che il problema non sia ancora risolto: con Nausicaa abbiamo deciso di investire per migliorare ancora il servizio ordinando una nuova spazzatrice che servirà specificatamente per la pulizia delle strade al monte e della strada dei Marmi".