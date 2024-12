Fare il giornalista (sportivo) oggi Umberto Martini si racconta ai giovani

Secondo evento della neonata associazione culturale Civitas Apuana. Giovedì prossimo, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, sarà ospite dell’associazione Umberto Martini, giornalista sportivo di Rai Sport, per il secondo evento del programma ’Dialoghi con la città’, in cui i concittadini che vivono e lavorano altrove tornano nella loro città di origine per raccontare la loro esperienza ai giovani e instaurare con loro un confronto e un dialogo.

Dopo aver frequentato il Liceo classico Pellegrino Rossi di Massa, Umberto Marini si è laureato in Archeologia all’università di Pisa. Ma più che di archeologia Marini si è occupato di finanza, cronaca e di sport facendo il giornalista. Ha iniziato la professione al Sole 24 Ore, poi è approdato alla Rai, prima a Rai News24, quindi al Tgr Lombardia e, infine, a Rai Sport dove ha seguito Mondiali ed Europei di calcio, tennis e tanto ciclismo. Oggi vive e lavora a Milano.

Intervistato da Giulia Mutti, praticante giornalista, Marini racconterà ai ragazzi le sue esperienze di capitani e gregari e, con l’ironia che lo contraddistingue, dialogherà con i presenti di una professione che spesso viene scherzosamente definita un ’non lavoro’. Celebre la frase (oggi sempre più lontana dalla realtà, ndr) ’Fare il giornalista è sempre meglio che lavorare’ di Luigi Barzini Jr. Durante l’incontro ci sarà anche in collegamento e un famoso sportivo italiano. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Verrà data precedenza agli studenti che ne faranno richiesta.