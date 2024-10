Farafulla si arrende alla ‘Stella Rossa’

Esordio amaro del nuovo Lunigiana Rugby targato Farafulla sul palco del campionato nazionale UISP 24-25. La squadra della ValdiMagra sullo stadio "Fair Play Arena" a Milano contro la Stella Rossa Milano in un incontro dalle previsioni scontate è stata sconfitta per 58-6, un dato numerico troppo pesante che non rispecchia quanto messo in visione nel corso della partita dai lunigianesi. Biancoverdi che ci hanno provato ma il mondo della palla ovale sa essere assai spietato e, purtroppo, non poteva finire diversamente. Contro una formazione meglio strutturata sul piano atletico il Farafulla anche se non sempre ha combattuto con quella determinazione di chi non molla di un centimetro, uscendo, al termine delle ostilità, tra gli applausi degli avversari e del pubblico.

I meneghini, forti nelle mischie, hanno finito per far saltare gli equilibri del campo, creando quegli scompensi all’interno della compagine lunigianese che alla fine del primo tempo ha consentito il raggiungimento di cinque mete da parte della squadra locale, contro le nove complessive al fischio che ha decretato il termine della partita. La palma del migliore a Francesco Bertoli che, con il suo fatato piede, segna i due calci di punizione che portano a sei i punti nel carniere biancoverde.

L’esordio fra le mura amiche del Lunigiana Rugby è fissato per domenica 20 contro il Rugby Cernusco, altra compagine assai ostica e di primo livello che, la scorsa stagione, si è piazzata seconda nel girone B. Positivi gli esordi assoluti di Fabrizio Cocco e di Davide Chiartelli, due giovani che comprovano l’interesse per il mondo ovale in generale e per la squadra lunigianese, prospetti dotati di potenzialità che dovrebbero garantire un diverso prosieguo di campionato. Lunigiana Farafulla: Bertoli, Verunelli, Bonnuccelli A., Bonnuccelli F. (Chiartelli), Souany, Fascio, Lazzarelli, Michelotti J., Perdixi, Cocco, Foppiano, De Palma (Barbieri) Mussi, Antoniazzi e Castagnini. Arbitro Cazzaniga di Milano.