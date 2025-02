Fantastichandicap: al via la gara sulla disabilità

Torna il concorso letterario nazionale Fantischandicap, che quest’anno taglia il traguardo della 23esima edizione. Gli elaborati vanno consegnati entro il 30 di aprile e dovranno essere incentrati sui temi della disabilità, della diversità, dell’inclusione e dell’emarginazione. Tre le sezioni in concorso: adulto, giovani e scuole.

Il Premio promosso e organizzato dal Centro documentazione handicap del Comune è stato presentato ieri pomeriggio. "A nome di tutti i volontari esprimo la soddisfazione per essere riusciti, anche con qualche difficoltà, ad organizzare questa nuova edizione del premio – ha detto Silvia Tamberi –, che sta diventando longevo, e nel vedere già una buona partecipazione dopo i primi giorni dalla messa in rete del bando. Ci piace sottolineare la presenza in giuria, a partire da questa edizione, di gruppi di persone che frequentano i centri di socializzazione. Riteniamo che questa opportunità sia un veicolo di arricchimento reciproco". "Grazie alle volontarie che portano avanti questo concorso unico, forse a livello nazionale – ha aggiunto la vicesindaca Roberta Crudeli –. Oggi questo premio è arrivato alla 23esima edizione e in questi anni la partecipazione è cresciuta e ha raggiunto livelli molto alti, con elaborati che arrivano da tutta Italia".

"Sono impaziente di leggere anche quest’anno gli elaborati che parteciperanno al concorso – ha concluso l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Il Centro di documentazione è una realtà molto importante e per farla conoscere potremo organizzare delle mostre nella sede di via del Cavatore o far venire qualcuno dal Centro di documentazione handicap di Bologna per uno scambio di esperienze". A giudicare gli elaborati sarà una giuria presieduta dalla scrittrice Patrizia Fiaschi e composta dal libraio carrarese Francesco Bajni, dalla dirigente dell’Ufficio scolastico Marta Castagna, dalla vicesindaca Crudeli, dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, dal professore e regista Francesco Menconi, dalla classe quarta A dell’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa con il coordinamento delle insegnanti Sara Bisanti e Roberta Zampolini, e per la prima volta dal gruppo ‘Ricreando’ del centro Aias di Massa Carrara coordinato dall’assistente sociale Elena Dazzi. Per la sezione adulti i premi sono 500 euro al primo classificato, 300 al secondo e 200 al terzo. Per la sezione giovani al primo classificato andranno 150 euro e una targa, e per le scuole al primo classificato 100 euro in buoni scuola e una targa al secondo e al terzo.