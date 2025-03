Falegnami, tecnici e magazzinieri

Proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

2 FALEGNAMI. Ditta operante nel settore nautico ricerca due falegnami di bordo con mansioni di montaggio di arredi a bordo di yacht. Sede operativa Ortonovo. Preferibile esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-251452.

TECNICI MANUTENTORI. Impresa di servizi tecnici e manutenzione apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca un/una tecnico manutentore con esperienza. Mansioni: consegna, installazione, riparazione di elettrodomestici professionali per la ristorazione. L’attività verrà svolta a domicilio c/o i clienti, da La Spezia fino alla Versilia, utilizzando il furgoncino aziendale per il quale è necessaria la patente B. Offerta MS-251416.

RIPARATORI. Impresa di servizi tecnici e manutenzione apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca un/una apprendista tecnico manutentore (età 18-29 anni). Mansioni: consegna, installazione, riparazione di elettrodomestici professionali per la ristorazione. Sono richieste conoscenze di idraulica ed elettrotecnica acquisite con percorso scolastico o corso di formazione. Offerta MS-251415.

MAGAZZINIERI. Impresa che opera nel settore meccanico ricerca magazziniere con esperienza nelle mansioni, preferibilmente in ambito metalmeccanico. Gradito possesso patentini per l’utilizzo dei mezzi di sollevamento: carroponte e carrello elevatore. Richieste capacità di utilizzo gestionali a uso nella professione (preferibile Businnes Cube o similari). Iniziale tempo determinato. Offerta MS-251404.

TERMOIDRAULICO. Azienda ricerca installatore impianti idraulici, termici, aria condizionata, pompe di calore, manutenzione impianti. Richiesto buon livello di autonomia nella mansione. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Villafranca in Lunigiana. Offerta MS-251258.