Fabio Cristiani porta in scena la Costituzione a Massa: 75 e non li dimostro

Stasera, alle 21.15, nell’80° anniversario dell’armistizio dell’8 settembre ’43, a Palazzo Ducale sarà di scena la... Costituzione. Sarà rappresentato il monologo "75 e non li dimostro", scritto da Fabio Cristiani, in omaggio a quella alla Costituzione italiana. È una declinazione tutta al femminile, quella dell’impianto drammaturgico creato da Cristiani, che vuol mettere in risalto la Costituzione come donna. E alle donne, e in particolare alla madri costituenti, il format teatrale dedica il suo focus, ricordando la troppo dimenticata madre costituente toscana Bianca Bianchi. La voce recitante sarà quella della brava attrice massese Cinzia Sbrana, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al musicista David Marras e alla cantante Lara Bertelloni. Supporto tecnico di Ferdinando Martinucci. L’evento è patrocinato dalla Provincia, l’ingresso è gratuito.