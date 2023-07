Ex Serinper, Benedetti "Anch’io chiesi i danni"

Processo Serinper, parla l’ex presidente del consiglio comunale e imputato Stefano Benedetti. "Ho letto dichiarazioni del sindaco Francesco Persiani sul processo Serinper, con le quali lo stesso ha inteso chiarire che il Comune resta parte civile solo nei confronti di tre imputati: Zoppi, Benassi e Giusti e ciò non corrisponde a verità, o forse si è dimenticato che nella richiesta di risarcimento danni per un importo di circa 300mila euro deliberata dal sindaco e da tutti gli assessori dell’epoca, Pierlio Baratta escluso per assenza, c’era e c’è anche il sottoscritto. E’ vero invece che il giudice ha revocato la costituzione di parte civile per diversi imputati non ritenendoli responsabili di alcun danno nei confronti del Comune. Questa iniziativa del Comune è curata da un legale esterno e viene pagata con i soldi dei cittadini: ogni possibile errore fatto dovrà essere considerato un danno alle casse comunali. Nel frattempo il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi, prosciolto, ha fatto causa a sindaco e giunta per i danni subiti".