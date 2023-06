Eventi green Ecco Pulifondali e Pulispiagge

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente la Fipsas lunedì 5 giugno – in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, i Comuni coinvolti, le società e gli organi territoriali Fipsas interessati – è pronta a realizzare un’attività all’aria aperta (ma non solo) che come obiettivo ha quello di promuovere il rispetto della natura che ci circonda e del nostro mare.

Questa iniziativa doppia è intitolata “Pulifondali“ e “Pulispiagge“. L’intento dichiarato è andare a ripulire porzioni di fondo marino e di spiagge, nonché moli di una lunga serie di località balneari sul territorio italiano. In contemporanea, infatti, andranno in scena venti manitestazioni lungo tutta la penisola. E Marina di Carrara sarà una delle location individuate quale palcoscenico ideale per portare avanti questa iniziativa di sensibilizzazione.

L’evento green si svolgerà appunto nella giornata di domenica e avrà luogo sul litorale di Viale da Verazzano a partire dalle 9 per poi concludersi intorno alle 12. Naturalmente la partecipazione è aperta a tutti e – in modo particolare – alle giovani generazioni, cui viene offerta una bella occasione di condivisione per prendere coscienza sulla cura del territorio e della sua importanza. Intanto ieri Ha preso il via il campionato italiano – fase finale – di pesca nella disciplina “Surf casting a coppie“, che vedrà coinvolti Gli arenili dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso. Ad esibirsi lungo il nostro litorale saranno 140 atleti che hanno superato le selettive regionali in ogni angolo della Penisola e che sono pronti a mettersi alla prova in tre diversi step. Le manifestazioni si svolgeranno dalle 21 all’1 di notte: si tratterà insomma di quattro ore intense, durante le quali la tecnica la farà da padrona. Tra i finalisti arrivati per mettersi alla prova c’è anche la nazionale uscente, le tre coppie che ad aprile scorso nelle acque di Oristano hanno conquistato il gradino piu alto del podio. Tra le coppie una è della nostra provincia ed è quella formata da Massimiliano Giacich ed Edoardo Campoli, entrambi atleti del “Surf Casting Carrara“. Poi, domenica mattina – al termine delle tre prove – i commissari tecnici comunicheranno le coppie che andranno in Francia nel 2024 a difendere il titolo conquistato nel 2023. Una kermesse tutta da scoprire.