Evangelisti-Pd: altra fumata nera Le prossime ore saranno decisive

di Alfredo Marchetti

Si sono guardati, hanno tentato un avvicinamento, però gli ’sfidanti’ sono ancora diffidenti l’uno dell’altro. Non è scoppiato l’amore politico tanto auspicato dalla coalizione di centro sinistra tra Evangelisti e il Pd. Se ne riparlerà nelle prossime ore. Si é tenuto ieri mattina il tanto atteso incontro tra il segretario del Partito democratico toscano Emiliano Fossi, il segretario del Pd di Massa Enzo Ricci, candidato a sindaco, e Fabio Evangelisti, l’ex parlamentare che sta correndo anche lui per la carica di primo cittadino, appoggiato da sette liste civiche.

"L’incontro - spiega il Pd toscano in una nota - si pone l’intento di trovare punti unificanti per la costruzione di una piattaforma politica per Massa, che nasca da una eventuale convergenza partendo dal percorso che il Pd ha definito in queste settimane. Ci siamo dati appuntamento per le prossime ore considerando i tempi molto stretti. Confidiamo prevalga la voglia di riconquistare il comune, vista anche la spaccatura nel centrodestra e la sfiducia al sindaco Francesco Persiani".

E il principale invitato cosa ha detto a quel tavolo? "Anche oggi (ieri, ndr) a Firenze – spiega Evangelisti – ho ribadito la necessità di ridurre la frammentazione che si registra nel campo democratico e progressista di Massa. Un confronto franco e diretto con i vertici regionali del Pd, nel corso del quale ho cercato di far emergere le potenzialità di una candidatura unitaria e i rischi insiti nello schierare ben 9 candidati a sindaco, pur in presenza di una profonda spaccatura del Centrodestra".

"Ma – prosegue –, se la preoccupazione principale anziché essere quella di tornare a vincere è soltanto mantenere alta la propria bandierina di partito, dubito che ci sia la possibilità di fare passi in avanti verso una ricomposizione del quadro e del progetto politico". Mentre i vertici tentano un accordo, le donne del Pd fanno sapere di essere convintamente a sostegno di Ricci. "Crediamo sia la persona giusta perché riesce a portare con sé esperienza – dice Claudia Giuliani, portavoce –, passione e novità: ha un’idea di città inclusiva, moderna e attenta ai bisogni della popolazione, di tutte le varie fasce di popolazione, nessun escluso. Visione unita a una progettazione che non si limita al breve periodo, ma sa guardare al futuro con realismo, pragmatismo e consapevolezza nell’utilizzo delle risorse che il nostro comune offre".