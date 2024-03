"Eva Eva e Marcella Cardone: laboratorio artistico a Massa per la Festa dei Limoni" Il gruppo culturale 'Eva Eva' organizza laboratori di pittura e storia dell'arte presso l'oratorio di Santa Lucia a Massa, con la guida dell'artista Marcella Cardone. Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì fino a giugno in vista della Festa dei Limoni a Borgo del Ponte. Cardone, diplomata all'Accademia di Carrara, è attiva nel volontariato con l'associazione 'Un Cuore Un Mondo' per attività ricreative in cardiochirurgia pediatrica.