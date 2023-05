Eureka: ecco il giocattolo Coppe a ’Marconi’ e ’Saffi’ Concorso di Confindustria

La 5B della ‘Marconi’ e la 4A della ‘Saffi’ si aggiudicano la coppa del concorso ‘Eureka Funziona!". Le classi partecipanti sono state premiate alla cerimonia del concorso pensato per giovani costruttori, patrocinato dalla sezione metalmeccanica di Confindustria Livorno e Massa-Carrara, e sponsorizzato dalle aziende associate: Baker Hughes-Nuovo Pignone, Benetti macchine e Skf industrie. ‘Eureka’ è un progetto promosso da Federmeccanica che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica dei bambini, come già avviene in numerosi paesi europei come Finlandia, Germania, Francia e Olanda. Il tema del concorso di quest’anno era la ‘Pneumatica’, in cui i bambini delle classi coinvolte, partendo da un kit composto da materiali diversi tra i quali: palloncini, cannucce, siringhe, asticelle di legno e fili elastici, dovevano progettare un giocattolo funzionante. All’interno dei gruppi sono stati suddivisi i compiti tra i bambini, e ognuno ha così potuto dare il suo contributo alla realizzazione del progetto, proprio come avviene nello studio e nello sviluppo di un prodotto industriale con le varie fasi di progettazione, disegno, studio grafico, realizzazione della campagna pubblicitaria e creazione del manuale d’utilizzo.

I bambini hanno potuto così realizzare le loro invenzioni utilizzando un approccio interdisciplinare, applicando in questo modo diverse materie di studio tra cui la matematica, il disegno, l’italiano e la scienza. Erano circa 35 i bambini in rappresentanza delle classi quarte e quinte delle scuole primarie ‘Marconi’, ‘Lombardini’ e ‘Saffi’ dell’istituto comprensivo ‘Carrara e paesi a monte’. I progetti finalisti sono stati giudicati da una commissione di esperti, secondo una griglia di valutazione che tiene conto dell’inventiva, delle soluzioni tecniche adottate e della gestione del processo di marketing. Come premi sono stati messi a disposizione dalle aziende sponsor, dei buoni acquisto per il materiale didattico: 320 euro alla quinta vincitrice, 220 euro alla quarta e un premio di consolazione all’altra classe finalista. Presenti alla cerimonia, in rappresentanza dell’ufficio scolastico, il professor Vincenzo Genovese, e la dirigente scolastica dell’istituto ‘Carrara e paesi a monte’ Silvestra Vinciguerra. Entrambi gli ospiti hanno sottolineato la valenza orientativa del progetto ‘Eureka’.