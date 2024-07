’Estate ragazzi’ grazie all’Anmi. Bambini ospiti al... bagno dei marinai

’Estate ragazzi’ della scuola Le Grazie al bagno dell’Anmi, l’Associazione nazionale marinai d’Italia. Anche quest’anno per gli alunni della primaria dell’istituto paritario Le Grazie si sono spalancate le porte del bagno dell’associazione per l’"Estate ragazzi": sei settimane di mare, tra attività, giochi e gite, per i bambini della scuola e non solo. "Le giornate trascorrono in modo piacevole ed educativo – spiegano suor Maria Silvana e le insegnanti della scuola –. Per questo molte famiglie scelgono il centro estivo che vede impegnati come animatori i nostri insegnanti. L’anno scorso e anche quest’anno abbiamo avuto una bellissima novità: il bagno Anmi di Marina di Massa ci ha ospitato e ci ospita con grande disponibilità e gentilezza. La scorsa estate nell’organizzazione delle giornate avevamo avuto difficoltà per portare i nostri bambini al mare. Contattata l’associazione Anmi abbiamo ricevuto un’accoglienza e una disponibilità davvero eccezionali".

"Incontrando il presidente e il vice presidente – continua suor Maria Silvana – abbiamo potuto conoscere lo spirito che anima l’associazione e cioè l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno offrendo opportunità educative e di crescita. Il presidente, Franco Migliorini, si è subito prodigato per poterci accogliere disponendo tutto il necessario e riservandoci un bellissimo spazio con lettini e ombrelloni a bordo riva". Nella splendida cornice del bagno dell’Associazione, che è veramente un fiore all’occhiello per pulizia, bellezza e comodità, i bambini possono vivere giornate ricche di gioia e sicurezza, garantita dalla presenza del bagnino e dell’assistente di spiaggia. "Siamo felici di essere ospitati dal bagno dei... marinai – concludono le insegnanti – ringraziamo l’Anmi, il responsabile di spiaggia e del bagno, il personale tutto e i soci che ci hanno accolti e fatti sentire veramente in famiglia. Oltre a divertirsi qui i bambini possono imparare la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione".