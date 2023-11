"Esplora l'Astronomia di Don Milani a Marina di Carrara"

Questa settimana il planetario comunale ’Masani’ di via Bassagrande a Marina di Carrara effettuerà due aperture al pubblico. Il primo appuntamento è per domani, alle 21.15, sul tema ’L’astronomia di Don Milani’: il ruolo avuto dall’astronomia nelle sue due scuole, a San Donato a Calenzano e in quella celebre di Barbiana. Il Sole e il sistema solare saranno protagonisti del secondo incontro, alle 16, in programma domenica. Per prenotazioni, tel. 333 1731533 o [email protected]