Esodo dei tifosi carrarini a Sassuolo: attesi 1300 supporters per la sfida al Mapei Stadium

Tutti a Sassuolo. La tifoseria carrarina si sta muovendo in massa per l’impegno infrasettimanale. Complice il primo maggio si preannuncia un esodo di supporters azzurri in Emilia. Le stime si sono alzate dopo i primi due giorni di prevendita che hanno fatto registrare già oltre 600 biglietti. A questo punto si parla di almeno 1300 presenze nel settore ospiti del Mapei Stadium che può contenerne ben 4000. Probabilmente non si arriverà a replicare i 1684 tifosi del 26 dicembre a Marassi per Sampdoria-Carrarese ma ci si potrebbe andare vicino. Sassuolo dista da Carrara solo 200 chilometri e la voglia di vedere questa Carrarese, capace di mettere sotto anche la Samp, all’opera contro la capolista è un richiamo irresistibile.

Ieri mattina la squadra è tornata ad allenarsi. Andranno monitorate le condizioni di Mattia Finotto che è stato sostituito a fine primo tempo venerdì ma più per una questione di stanchezza dovuta anche al viaggio di ritorno da Palermo che per un vero e proprio problema fisico. Se il centravanti darà garanzie dal punto di vista atletico potrebbe essere in campo giovedì. Bisogna tener presente, comunque, che all’orizzonte c’è anche un turno successivo di campionato vicinissimo, a soli 3 giorni di distanza. Mister Calabro potrebbe fare delle scelte anche in funzione del successivo match interno del 4 maggio contro il Modena.

Gian. Bond.