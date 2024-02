Escursionista recuperato dall’elisoccorso

Colto da malore al Rifugio Il Burigone un escursionista veneto di 47 anni è stato soccorso in elicottero e portato d’urgenza al Noa dove è stato ricoverato. Per salvarlo ieri, verso le 13,30, è intervenuta la stazione di Lucca del Soccorso alpino. Un intervento che doveva essere rapido malgrado le difficoltà legate alla strada innevata. Insieme alla squadra del Sast è stato quindi attivato anche l’elisoccorso per garantire un trasporto rapido ed efficiente del paziente. Nonostante le avverse condizioni meteo, il medico e la squadra del Soccorso Alpino sono giunti sul luogo dell’incidente in circa 40 minuti e con l’elicottero l’escursionista è stato poi portato al Nuovo Ospedale Apuano di Massa sopo un’attenta valutazione delle sue condizioni che hanno poi necessitato il ricovero in ospedale.