Escursione sulla Monorotaia Denham organizzata dal Cai ’Elso Biagi’ di Massa

Domenica la sezione Cai ’Elso Biagi’ di Massa organizza un’ escursione intitolata ‘Monorotaia Denham’. E’ una delle più lunghe vie di lizza detta anche lizza Denham dal nome dell’ingegnere che ha ideato il sistema di progressione del carico sulla lizza e che è stato proprietario della cava negli anni Venti. Ritrovo alle ore 7 del mattino al parcheggio ex Cat di via Bassa Tambura per raggiungere Renara da dove parte l’escursione: al termine della via sterrata si raggiunge il parcheggio all’imbocco della grotta Buca di Renara dove saranno lasciate le auto. Si percorre a piedi il greto del fiume fino all’imbocco della monorotaia, il cui tracciato è costantemente affiancato da gradini in cemento, che sono ormai in alcuni punti un po’ degradati. La lizza risale faticosamente il Fosso del Chiasso tenendolo a sinistra, le pendenze sono elevate, dopo un’ora di cammino si arriva all’uscita del fosso per proseguire lungo la ripida salita e raggiungere la Foccola del Vento, 1389 metri per imboccare il sentiero 160 fino a incontrare il bivio per le Cave Cruze e il Canale dei Piastriccioni. Qui inizia la discesa sul sentiero 165 fino a Resceto per percorrere la Via Vandelli fino a Gronda e alle macchine. Gli accompagnatori sono Elisa Cocci e Gino Musetti, il direttore della gita Francesco Alberti. Obbligatoria l’iscrizione entro stasera, telefono 0585 488081 o tramite WahtsApp al 348 7206920.