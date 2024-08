Esce l’inedito ’Come fai’. Il primo singolo di Gaia

E’ in uscita oggi su tutte le piattaforme musicali, il primo atteso singolo della giovane cantante Gaia Del Mancino. La quindicenne massese non riesce a trattenere l’emozione: "Sono strafelice perché dopo anni di studio e di duro lavoro finalmente oggi è in uscita il mio primo inedito, che mi auguro rappresenti l’inizio di un lungo percorso costellato da soddisfazioni e successi". La studentessa dell’istituto tecnico a indirizzo turistico ’Salvetti’ di Massa, ha iniziato a studiare canto all’età di nove anni alla scuola massese di musica do.re.mi. fondata da Ferdinando Martinucci, in arte ’Freddy’, sotto la guida dei maestri di canto Lara Bertelloni e di pianoforte Davide Marras.

Un genere musicale pop il suo, che le è valso la finale nazionale del Cantagiro, edizione 2023, a Fiuggi. La giovane, che vorrebbe fare della sua passione, quella per la musica e per il canto, un lavoro, tra i suoi cantanti preferiti in cima alla lista mette Ultimo e Blanco, due tra i giovani cantautori italiani che vanno per la maggiore. Il singolo ’Come fai’, scritto da Gaia Del Mancino coadiuvata musicalmente e negli arrangiamenti dal maestro Marras, è stato prodotto da Gino Pasquini. Tanta è l’attesa non solo nell’ambiente musicale che ha cresciuto e formato la giovane artista ma anche tra familiari e amici, che confidando sia nelle sue capacità che nella determinazione, le augurano di riuscire a realizzare i propri sogni.

Stefano Guidoni