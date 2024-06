Erp conquista certificazione internazionale

Il sistema informatico di Erp Massa Carrara ha ottenuto la certificazione di livello internazionale 27001:202 per la Sicurezza delle Informazioni rilasciata dalla prima società internazionale. Un risultato importante perché convalida l’ottenimento dei massimi standard per l’integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati di cui dispone. Non solo sono ben protette le procedure di gestione dei dati, ma viene garantito dal sistema informatico l’accesso solo a chi ha la titolarità sia internamente che esternamente. L’ufficio informatico di Erp, nato nel gennaio dello scorso anno e diretto da Paolo Cimoli che oggi è anche un amministratore di sistema, ha attivato efficaci difese che proteggono dalla perdita dei dati e dagli attacchi degli hacker.

Un sistema quindi che sbarra la porta impedendo intrusioni a chi non ha diritto ad accedere alle informazioni. Una garanzia per le istituzioni come Comuni e Regioni e degli inquilini che dialogano con Erp attraverso la via telematica. L’ente di edilizia residenziale pubblica ogni anno si sottoporrà alla verifica necessaria per il mantenimento della certificazione. Tale controllo si svolge in due step. Innanzitutto viene fatta una valutazione della situazione, in un secondo tempo viene visionata la struttura informatica e sono controllate le procedure di gestione ed accesso ai dati. Erp, visto l’aumento di interscambi di dati con le istituzioni e gli inquilini, ha messo in programma un potenziamento del server per arrivare in futuro alla completa gestione documentale digitalizzata.

Per quanto riguarda il lavoto Erp Massa Carrara ha bandito una selezione per assumere un addetto amministrativo da impiegare presso l’Ufficio Rappresentanza della proprietà. (info: www.erp.ms.it)