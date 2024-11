Equi diventa presepe. Nell’antico borgo il castello di Erode

Continuano senza sosta i preparativi per la 34ª edizione del Presepe Vivente di Equi Terme dal 25 al 28 dicembre, un evento straordinario che si ripete ogni anno tra le bellezze naturali delle Alpi Apuane, famoso per la sua straordinaria capacità di trasportare i visitatori indietro nel tempo, ricreando con cura l’atmosfera della Natività. Quest’anno tra gli elementi più suggestivi del percorso spicca il Castello di Erode, una scenografia curata nei minimi dettagli per regalare emozioni indimenticabili. Con le sue imponenti mura e torri merlate, situato su un crinale prima dell’ingresso alla grotta della Natività, il castello evoca un frammento di storia legato al potere di Erode. Realizzata con maestria artigianale, la fortezza si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante, trasformandosi di notte, in uno spettacolo di luci e ombre.

"Per grandi e bambini – sottolinea Fabio Furia, presidente dell’Associazione Presepe Vivente - l’esperienza si annuncia davvero magica. Il castello, così luminoso, sembra uscito da una fiaba insieme a tante storie raccontate dai figuranti in costume. Il percorso, tra antiche abitazioni, paesaggi mozzafiato e grotte naturali, permetterà di immergersi nel fascino del Natale grazie alla maestria e all’impegno di tanti volontari".

E una delegazione dei figuranti di Equi sabato 14 dicembre parteciperà all’udienza concessa da Papa Francesco che impartirà una benedizione speciale ed esprimerà gratitudine ai “presepisti” provenienti da tutta Italia per il loro impegno nel preservare questa tradizione religiosa e popolare. L’udienza del Pontefice fa parte del Presepe Vivente di Roma organizzato quest’anno per celebrare la chiusura dell’ottavo centenario del primo presepe di San Francesco ad Assisi.

Il Presepe Vivente di Equi Terme si svolgerà mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre dalle 20,30 alle 23,30; di venerdì 27 e sabato 28 dalle 18 alle 21. Per informazioni sull’evento è possibile visitare il sito www.presepeviventeequi.com o consultare le pagine social. È attivo anche un numero telefonico: 371 6277631.