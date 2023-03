Enzo Ricci, sostegno da Elly Schlein "Il nostro progetto guarda al futuro"

Enzo Ricci candidato a sindaco, sì unanime dell’assemblea comunale del Pd. Attesi a Massa, in suo sostegno, la segretaria nazionale Elly Schlein e il segretario regionale Fossi, la cui elezione sarà certificata domani dall’assemblea regionale del partito. Un Ricci visibilmente emozionato alla fine ha voluto abbracciare uno a uno tutti i membri dell’assemblea. "Per me – ha detto – è un onore enorme che tante donne e tanti uomini, a cui sono legato non solo politicamente ma anche umanamente, abbiano trovato un comune legame sul mio nome. E’ un sostegno che mi conforta e mi dà forza perché tutti insieme abbiamo discusso e poi deciso. Adesso lavoreremo per ridurre la frammentazione nell’area del centrosinistra con l’obiettivo di offrire ai massesi un progetto di governo nuovo in grado di guardare al futuro e sciogliere i nodi strutturali che la giunta delle destre ha lasciato irrisolti e che bloccano la crescita economica e quindi anche sociale della nostra città". Sul 65enne chirurgo in effetti alla fine delle tre ore di discussione nella sala del Teatrino dei Fratelli Cristiani, alla presenza del segretario provinciale Enzo Manenti e del responsabile organizzazione Luca Nicolini, s’è registrata una convergenza politicamente significativa col sostegno convinto, tra gli altri,...