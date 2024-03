Endoscopia digestiva, l’eccellenza. Il reparto fra i migliori in Toscana

E’ stato inserito da uno studio tedesco fra le otto eccellenze della Toscana. Il reparto di Endoscopia digestiva del Noa, diretto dal dottor Iginio Dell’Amico, è entrato nella top ten dei migliori reparti del Granducato, in seguito alla selezione fatta dall’istituto tedesco di qualità e finanza che ha svolto una ricerca su 1377 strutture pubbliche e private inserite nel piano nazionale degli esiti che raccoglie i dati dei vari reparti in base a quesiti sviluppati dall’agenzia del ministero della Salute.

Soddisfatto il primario Dell’Amico che ringrazia "i medici e gli infermieri che collaborano tutti i giorni per rimanere aggiornati e pronti a rispondere alle esigenze dei pazienti che sono lo scopo primario della nostra attività. Si tratta di un importante riconoscimento – dice il primario che dirige il reparto dal 2012–, soprattutto in un momento in cui è facile attaccare la sanità. Credo che il risultato sia frutto dell’importante attività svolta dal reparto, dove tutti abbiamo sempre cercato di lavorare onestamente, con abnegazione cercando di andare sempre incontro ai bisogni e alle esigenze dei pazienti. L’intero staff, costituito da 5 medici e 12 infermieri, è sempre stato collaborativo, anche di fronte a scelte difficili, o a tagli imposti dall’Asl. Da considerare che prima della pandemia eravamo sette medici". Il reparto, lo ricordiamo, svolge prestazioni ambulatoriali ed endoscopia all’avanguardia. Fu il primo ospedale non universitario ad avere ecoendoscopia e per primo lo staff di Dell’Amico ha svolto importanti interventi di endoscopia operativa.

Adesso l’importante riconoscimento per ’reputazione e trattamento medico’ riportato dallo studio dell’istituto tedesco che lo annovera fra i primi otto reparti della Toscana con le tre università di Pisa, Siena e Firenze, Arezzo, Mugello, Pistoia e Grosseto.