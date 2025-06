Encomi ai carabinieri. Stroncato traffico di coca e sgominata baby gang

All’inizio della cerimonia in piazza Garibaldi è stato reso omaggio al sacrificio di due carabinieri decorati con le medaglie al valor civile e militare. Si tratta del maresciallo Ciro Siciliano, ucciso a Forno il 13 giugno 1944 dai nazifascisti insieme ad altre 67 persone, e del carabiniere Andrea Marchini, comandante partigiano, ucciso in combattimento il 15 dicembre 1944 sul Monte Carchio.

Nella fase conclusiva della cerimonia, inoltre, sono stati premiati alcuni dei militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio. In particolare è stato consegnato un attestato di ’Encomio, concesso dal Comandante della Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia, al tenente colonnello Francesco Guzzo, capo ufficio del Comando provinciale di Massa, per aver tratto in salvo un giovane che da una finestra al 4° piano si era pericolosamente sporto nel vuoto. Il fatto risale a quando l’ufficiale prestava servizio a Trieste, quale comandante di Compagnia.

’Encomio’, concesso dal Comandante della Legione carabinieri Toscana, anche al maggiore Antonio De Vita, al luogotenente Alessandro Schiffini, al luogotenente Carlo Satti, al maresciallo capo Luca Ricci, al brigadiere capo Adriano Murgante e all’appuntato scelto Matteo Carta, rispettivamente comandante e addetti al Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale, perché nel corso di un’operazione di servizio svolta in varie aree del territorio nazionale nell’ottobre 2024 stroncavano un sodalizio criminale dedito al traffico di cocaina. L’operazione consentiva l’arresto di 10 persone e il sequestro di 18 kg di stupefacente oltre a circa 170mila euro in contanti.

A proposito di lotta al traffico di stupefacenti, le attività condotte dai carabinieri tra giugno 2024 e maggio 2025 hanno permesso di eseguire in totale 27 arresti e deferire 30 persone in stato di libertà, nell’ambito di operazioni antidroga che hanno portato al sequestro di circa 30 kg di sostanze stupefacenti (+ 50%).

Un altro riconoscimento, sempre un ’Encomio’ concesso dal comandante della Legione carabinieri Toscana, è stato consegnato al luogotenente Graziano Tranquilli e al vice brigadiere Simone Canzoneri, della stazione di Montignoso, per aver condotto un’indagine che ha consentito di sgominare una banda composta da cinque giovani responsabili di ripetuti furti e gravi danneggiamenti, nonché di atti violenti nei confronti di disabili e maltrattamenti di animali, che avevano destato notevole allarme tra la popolazione montignosina.